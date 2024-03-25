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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«بروفة عملي» بالمدارس لتدريب طلاب أولى ثانوي على «امتحانات التابلت»

تدريب الطلاب على
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية

تشهد المدارس الثانوية تدريبات عملية لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على طريقة حل الامتحانات الإلكترونية على التابلت.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على ضرورة اهتمام المدارس الثانوية ، بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وتدريبهم على استخدامه استعدادا لخوض امتحانات الترم الثاني 2024 الالكترونية المقرر عقدها على التابلت .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرة الثانية على التوالي.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024 ، على أن تنتهي امتحانات النقل والاعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين .

 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما قررت الوزارة، عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية
تدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية

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