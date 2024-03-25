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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيلاً لمبادرة كوني قدوة.. ندوة تثقيفية عن دور المرأة في تنمية المجتمع بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( دور المرأة فى تنمية المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين) وذلك بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس شرق  وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

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أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور احمد الشافعى مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة بتقديم الندوة والتي أوضح فيها دور المرأة في إعداد وتنشئة الفرد والاسرة وبناء المجتمعات الأوطان باعتبارها نصف المجتمع وبين كيف ازدهر دور المرأة في سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدة عوامل سمحت لها اثبات نفسها في مختلف مجالات العمل كمعلمة وطبيبة ومهندسة وغيرها من المهن وكذلك تقلدها لمناصب سياسية وقيادية علي المستوي المحلي والدولي.

الأنشطة الرياضية والثقافية الانشطة الرياضية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية الشباب والرياضة المساواة بين الجنسين المشاركة في كافة الأنشطة تنمية المجتمع

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