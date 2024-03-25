بمساعدة مصر.. الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي الـ 14 للمساعدات الإنسانية على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ الإسقاط الجوي الـ 14 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية للإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 31 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 541 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.