على مساحة 15 مليون متر مربع .. مشروع عقاري ضخم لنجيب ساويرس بالإمارات

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس إقامة مشروع عقاري ضخم في الإمارات على طريق الشيخ زايد بمنطقة غنتوت الشاطئية، الواقعة بين إمارتيّ أبوظبي ودبي، وبحجم استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، مع «كيو القابضة».

ومن المقرر أن تل «قيمة المبيعات المتوقعة من المشروع تصل 15 مليار دولار (55 مليار درهم)».

وقال ساويرس إن حصة «كيو» (القدرة) 30% فيما المدة المتوقعة لإنجاز كامل مراحل المشروع تمتد بين 10 إلى 15 عاماً.

وأضاف أن «هذا المشروع الضخم سيكون على مساحة 15 مليون متر مربع، ويقع على بُعد 20 كم من مركز مدينة دبي، و35 كم من مركز العاصمة أبوظبي».

وفي وقت سابق من العام الحالي، وقَّعت مجموعة كيو القابضة اتفاقية شراكة مع «أورا» للتطوير العقاري تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في غنتوت على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع. ولم يتم يومها تقديم المزيد من المعلومات حول المشروع.