حق عرب الحلقة 15.. براءة أحمد العوضي من حرق محلات عبد ربه

شهدت الحلقة ١٥ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وتاكد عبد ربه من براءه عرب وانه لم يحرق له المحل و اطلق عليه النيران .

في الوقت الذي تم القبض على حنان بتهمة الدعارة بعد ان وقعت في مصيدة رباح .



وبدء صراع العوضي وعبد ربه بعد ان وقف في صف الرجل الكبير ضده ليبدء الانتقام منه .

مسلسل حق عرب :

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .



ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.