عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 15.. براءة أحمد العوضي من حرق محلات عبد ربه

صدى البلد

شهدت الحلقة ١٥ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وتاكد عبد ربه من براءه عرب وانه لم يحرق له المحل و اطلق عليه النيران .

في الوقت الذي تم القبض على حنان بتهمة الدعارة بعد ان وقعت في مصيدة رباح .


وبدء صراع العوضي وعبد ربه بعد ان وقف في صف الرجل الكبير ضده ليبدء الانتقام منه .

 

مسلسل حق عرب :

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

ترشيحاتنا

مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

تحطم نصفها .. حادث مروع لميكروباص علي الدائري| فيديو

لا تجالس أي أحد.. كيفية اختيار الصديق والشريك

الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة

تخفيضات تصل 30%.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الاحتكار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ