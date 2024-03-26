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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريتا حرب: تعرضت للخيانة أكثر من مرة.. ولو صاحبتي جوزها بيخونها لازم أقولها

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ريتا حرب

التقت الفنانة اللبنانية ريتا حرب اليوم مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".

ريتا حرب: تعرضت للخيانة أكثر من مرة.. وهذه أسباب عدم زواجي مجددا
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ريتا حرب: لو صاحبتي جوزها بيخونها لازم أقولها
رسالة من ريتا حرب للفنان إدوارد: إمتى هشوفك

 

ريتا حرب: تعرضت للخيانة أكثر من مرة.. وهذه أسباب عدم زواجي مجددا


أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تتعرض للخيانة مرتين فقط ولكنها تعرضت له أكثر من ذلك وهو ما أدى إلى الطلاق، مشددة على أن هذا العدد من الخيانة عرفت به لكن هناك مرات أخرى لم تكن تدري بها.

الراجل خائن بشكل عام

وأوضحت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قرار زواجها مرة أخرى من عدمه ليس له أي علاقة بالخيانة، منوهة بأن الراجل خائن بشكل عام، وهناك رجل خائن ولكنه لبق وذكي وهناك خائن لا يقدر على إخفاء هذه الخيانة.

شكيت في زوجي مرتين
وتابعت: "شكيت في زوجي مرتين.. في حاجة اتغيرت وعرفت أنه بيخوني"، مشددة على أنها لم تتزوج للعديد من الأسباب وهو أن الرجال يخافون من الزوجة القوية التي تحقق نجاحها وذاتها ومحبوبة من الجميع، منوهة بأنها تعيش مسئولية كبيرة وليس هناك من يكون لديه القدرة على تحمل هذه المسئولية.

وأوضحت أنها تحتاج للرجل في حياتها ولكن لا تفكر في الارتباط، وتريد أن يكون لديها سند عاطفي ويكون هناك مشاركة في الأفكار مع بعضها البعض، ولكن من ناحية أخرى ترى أن الزواج هو أسر وسيطرة عليها ومنع من الشغل ولديها هذا الصراع في حياتها.

 

ريتا حرب: لو صاحبتي جوزها بيخونها لازم أقولها

ردت الفنانة اللبنانية ريتا حرب على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم عن سؤالها ما اذا كانت من الممكن ان تفصح عن سر ممكن يخرب بيت صاحبة لها ام تتركها مخدوعة؟ قائلة:" هحاول اوصلها المعلومة بطريقة بسيطة.. لأنها حرام تظل مخدوعة في زوجها".

وأكدت حرب خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم انها لن تفصح لاحد من صاحبتها عن سر يخرب بيتها اذا كانت مضطرة ان تعيش مع زوجها، لافتة إلى أنها اذا كانت صاحبتها تخان بكل الاحتمالات وكل الطرق فمن الضروري أن تفصح لها عن هذا لكي لا تظل مخدوعة، مؤكدة أنها في هذه الحالة تسهل لها الطريقة لمعرفة حقيقة زوجها المخادع.

 

ريتا حرب: نفسي أمثل قدام عادل إمام ويسرا.. وعايزة أعمل دور شعبي

 

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تحب أن تظهر في دور الشعبي في مصر، موضحة أنها تريد أن تخوض العديد من التحديات وتشارك في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، موضحة أن الممثلة الجيدة هي من يكون لديها القدرة على المشاركة في العديد من الأعمال المختلفة.

ونوهت"حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها تريد المشاركة في العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية في مصر خلال الفترة المقبلة، لكي تكون خطوة هامة للأمام وتكوين شعبية كبيرة في مصر.

وتابعت: هناك العديد من النجوم في مصر تريد أن تمثل أعمال أمامهم وأهمهم الفنانة يسرا والفنان عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد السقا.

 

رسالة من ريتا حرب للفنان إدوارد: إمتى هشوفك
 

وجهت الفنانة اللبنانية ريتا حرب سؤالا للفنان إدوارد قائلة له:"إمتى هشوفك"، لافتة إلى أنهم عملوا سويا ببرنامج واحد مؤكدة:"أحلى أيام".


وعلقت حرب من خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، على الفنان ادوارد قائلة:" بحبه جدا على المستوى الشخصي، كما أنه فنان محبوب وخفيف وقريب للقلب، وقدمنا سويا برنامج خميس وجمعة".

ريتا حرب: بقدم برنامج بتركيا عن الحب بين الشباب والصبايا
وصرحت الفنانة اللبنانية انها تقدم برنامج بتركيا، وهو برنامج  أجنبي ولكن الآن يتم تصويره بالعربي، مشيرة إلى انه  يناقش الحب بين الشباب والصبايا، مضيفة أنها مقدمة هذا البرنامج ولأول مرة يقدم مثل هذا العمل بهذه الطريقة، متوقعة أنه يجذب الجمهور وينحج بشكل كبير.

 

أخدت مني جوزي.. ريتا حرب تكشف حقيقة خلافها مع تقلا شمعون


قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب  مازحة عن الفنانة تقلا شمعون :" اخدت مني جوزي " مازحه انها :" اخذت منى جوزي في المسلسل".

وحكت حرب خلال لقائها ببرنامج حبر سري ، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم انها عملت مع تقلا شمعون  ببيروت في مسلسل المراهقون وعروس بيروت، وجمعهما نغس العمل أكثر من مرة، مؤكده أنها على علاقة جيدة بتقلا ولا يوجد بينهما خلافا على الأطلاق.

ملكة جمال المذيعات العرب
وردت ريتا حرب على سؤال الإعلامية على أستقبالها لخبر حصولها على لقب ملكة جمال المذيعات العرب قائلة :" كانت مفاجأة عظيمة بالنسبالي" لأنها لم تتوقع حصولهاعلى هذا اللقب.

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