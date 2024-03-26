وفاء مكي: ناس كتير وقفت ضدي.. وعمري ما ظلمت حد

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها هناك العديد من الأشخاص وقفوا ضدها، دون التحقق من الشائعات التي طالتني قائلة: : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، معقبة أنا عمري ما ظلمت حد".

تابعت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أتمنى نجاح مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يعرض في رمضان 2024، والتي أشارك فيه.

تابعت الفنانة وفاء مكي، كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم وشغلي كان رقم واحد في حياتي ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز وأخلف بدري".

وأشادت بموقف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية ومساعدته لها في مرض نجلها عمر قائلة: أدين له بالفضل كبير لأنه ساعدني في توفير حقن ابني عمر وهو عشرة طيبة وأنا بحبه، والفن أوضة وصالة".