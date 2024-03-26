غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

الزلابية من الحلويات التي يفضلها الكثير ولاتحتاج إلي مكونات كثيرة بكوب دقيق فقط يمكنك عمل الزلابية مثل الحلواني.
المكوّنات:-
كوب من الدقيق
كوب إلا ثلث من الماء الدافئ
2 ملعقة صغير من الخميرة الفورية
2 ملعقة صغيرة من السكر
2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد(اختيارى)
رش ملح
ملعقه كبيره نشا
طريقة التحضير:-
انخلي الدقيق ثم ضيفي عليه الكاسترد و الخميرة الفورية و السكر و الملح والنشا و اخلطيهم جيدا
صبي الماء بالتدريج اثناء العجن و اعجني جيدا حتى تحصلي على على قوام ثقيل غطي عجينة الزلابيه و اتركيها لتختمر حتى يتضاعف حجمها
ثم قلبيها حتى يخرج منها الهواء الزائد
ضعي زيت القلي على النار حتى يصبح دافئ , ضعي كرات صغيرة من العجينة في الزيت و اقليها حتى يصبح لونها اشقر فاتح مع التقليب من حين لاخر حتى تنضج من جميع الجهات اخرجي الزلابية من الزيت و اتركيها لتبرد تماما سخني الزيت و اقلي الزلابيه مرة اخرى و قلبيها.
من حين لاخر حتى يصبح لونها ذهبي و تحصلي على القرمشة المميزة
قدمي الزلابية المقرمشة بالسكر البودرة او صوص الشوكولاتة او العسل و الشربات (القطر) وألف هنا وشفا.