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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

صدى البلد

الزلابية من الحلويات التي يفضلها الكثير ولاتحتاج إلي مكونات كثيرة بكوب دقيق فقط يمكنك عمل الزلابية مثل الحلواني. 

المكوّنات:-
كوب من الدقيق
كوب إلا ثلث  من الماء الدافئ
2 ملعقة صغير من الخميرة الفورية
2 ملعقة صغيرة من السكر
2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد(اختيارى)
رش ملح
ملعقه كبيره نشا

طريقة التحضير:-
انخلي الدقيق ثم ضيفي عليه الكاسترد و الخميرة الفورية و السكر و الملح والنشا و اخلطيهم جيدا
صبي الماء بالتدريج اثناء العجن و اعجني جيدا حتى تحصلي على على قوام ثقيل غطي عجينة الزلابيه و اتركيها لتختمر حتى يتضاعف حجمها
ثم قلبيها حتى يخرج منها الهواء الزائد
ضعي زيت القلي على النار حتى يصبح دافئ , ضعي كرات صغيرة من العجينة في الزيت و اقليها حتى يصبح لونها اشقر فاتح مع التقليب من حين لاخر حتى تنضج من جميع الجهات اخرجي الزلابية من الزيت و اتركيها لتبرد تماما سخني الزيت و اقلي الزلابيه مرة اخرى و قلبيها.

 من حين لاخر حتى يصبح لونها ذهبي و تحصلي على القرمشة المميزة
قدمي الزلابية المقرمشة بالسكر البودرة او صوص الشوكولاتة او العسل و الشربات (القطر) وألف هنا وشفا.

طريقة عمل الزلابية حلويات زلابية زلابية مقرمشة

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