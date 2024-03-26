عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى يتابعان تنفيذ مشروعات المياه والصرف ضمن "حياة كريمة"

عاصم الجزار
عاصم الجزار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى تنفذها وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بواسطة شركات المقاولات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.


واتفق وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي، على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب دفع معدلات العمل بمختلف المشروعات، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.


وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.


وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص وزارته على التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان لسرعة انتهاء شركات الإنتاج الحربي من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبأعلى جودة، فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين في العديد من المجالات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، موضحاً حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، ويعود بالنفع على المواطن المصرى.


وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشمل (مد وتدعيم شبكات الكهرباء - إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية - توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل - تبطين الترع - توفير احتياجات مئات القرى من موصلات الجهد المنخفض والعدادات الذكية - مصانع تدوير المخلفات - تطوير مراكز تجميع الألبان بالعديد من المحافظات، وغيرها من المشروعات) والتي تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.


حضر الاجتماع، من وزارة الإسكان، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية للمياه والصرف، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى للمياه والصرف، ومن وزارة الإنتاج الحربى، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة.

الأسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التعاون والتكامل الهيئة القومية لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

ترشيحاتنا

موعد ليلة القدر.. هل ممكن أن تكون في ليلة زوجية من العشر الأواخر

خلال 48 ساعة| «فرمان» من الحكومة بشأن الأسعار.. المصريون في انتظار الـ 30%

الفلوس بتجيلي بأقل مجهود.. ياسمين صبري تروي قصة نجاحها وتوجه رسالة للشباب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

بعد اصطدام سفينة كبيرة به.. انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأمريكية |فيديو

البترول: مصر تخطط لتصبح أول دولة فى الشرق الأوسط تنتج وقود SAF للطائرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي نفس فستان درة تثير الجدل على «فيسبوك»

مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ