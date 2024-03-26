مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا حول مباراة المنتخب اليوم.. ما هو

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا حول مباراة منتخب مصر وكرواتيا اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"توقعاتك لنتيجة مباراة مصر - كرواتيا".

وتستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، مساء اليوم للمشاركة فى تشجيع منتخب مصر خلال مباراته أمام منتخب كرواتيا بحضور 3000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب ضمن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر والتى يتم تنفيذها على استاد العاصمة الادارية الجديدة.



وفى هذا الصدد ، أشار الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مشاركة شباب القليوبية تأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بضرورة مشاركة الشباب خلال مباريات البطولة لتشجيع منتخب مصر ، والتعرف على المنشآت والبنية الرياضية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية داخل العاصمة الادارية الجديدة والتى سيكون لها اثرا كبيرا فى تطوير الرياضة المصرية.



جدير بالذكر ، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية شاركت فى مؤازرة منتخب مصر خلال المباراة الافتتاحية ، وتشارك مساء اليوم فى المباراة الختامية أمام منتخب كرواتيا ، من خلال مشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتوفير وسائل من والى العاصمة الادارية الجديدة ، والتى تلك الأنشطة والفعاليات ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.