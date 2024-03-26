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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا: علاقتي بـ شيكابالا انتهت ومحمد صبحي وأحمد فتوح الأقرب لى

صدى البلد

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، أن أحمد فتوح ومحمد صبحى هما الأقرب لي من لاعبي الزمالك، وهما مثل إخوتي وكذلك عمر جابر، منوها بأن علاقته بمحمود عبد الرازق شيكابالا انتهت.

وأضاف كهربا، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا كان عندي على سناب شات وإنستجرام والعلاقة كويسة، حتى هو كلمني قبل مباراة القرن، ولكن أنا حذفت سناب شات فهو افتكر أني حذفته من عندي، فقام بحذفي من على إنستجرام ومش بنكلم بعض حتى لو اتقابلنا".


وتابع: تلقيت عرضا ضخما من فريق الحزم السعودي وإدارة النادي الأهلي رفضت العرض، وأنا تحت أمر النادى في أي قرار.

أبو الفتوح إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي عبد المنعم كهربا سيف زاهر محمد صبحي

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