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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبي لمبادرة الموظف الرقمي.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ البرنامج التدريبي لتدريب 100 موظف، ضمن مبادرة التأهيل الرقمي للجهاز الإداري المقدمة من إدارة التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك بمسمى أساسيات الموظف الرقمي Basic Digital Employee بالمحافظة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية، وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل عدد 100 موظف من الديوان العام والوحدات لمراكز ومدن المحافظة وعدد من مديريات الخدمات المخاطبة بالبرنامج وتشمل التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشئون الصحية والتموين والتجارة الداخلية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة تستهدف رفع الكفاءة المهنية والإدارية العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة.

من جانبه، أضاف الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج ينفذ بمعدل 27 ساعة تدريبية متصلة بنظام التدريب النمطي بمعامل مركز استدامة المعتمدة لدى مؤسسة ICDL الدولية ويشمل محاور تدريبية من بينها أساسيات برامج office والإنترنت وكذا الطباعة الإلكترونية وغيرها من المحاور اللازمة لرفع الكفاءة الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة...

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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