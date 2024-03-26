بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح والأكاديمية العربية للنقل البحري

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومحافظة مطروح بروتوكول تعاون مشترك لإعداد مشروع الدليل الإرشادي للهوية البصرية لمحافظة مطروح .

ووقع علي البروتوكول اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



ويأتي التعاون بين الأكاديمية ومحافظة مطروح في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير عواصم المحافظات والمدن المصريه ومن خلال برامج التنمية المحلية المطورة التي تساعد علي التنميه العمرانية الحضريه والريفية وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.