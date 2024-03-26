عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الأعداد المقترح قبولها بالكليات العام المقبل

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على الأعداد المقترح قبولها بكليات جامعة الإسكندرية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات، كما وافق المجلس على إنشاء درجة الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى الطبية بكلية الطب.

التسجيل أونلاين.. فرص عمل جديدة بشركة قطاع خاص لشباب الإسكندرية

 ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) والمركز القومى للبحوث بالقاهرة، وتجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وكل من شركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيا وشركة بيتى لمنتجات الألبان، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومذكرة الإتفاق بين جامعة الإسكندرية وشركة إيتوس(تكنولوجيا البيئة والخدمات البترولية)، وإتفاقية الرعاية المقترحة بين الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) ونادى الطلاب (Alex Monde) والخاصة بتجديد عضوية النادى فى شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية (CLEF) للعام الثانى على التوالى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة جورجيا نيابة عن معهد جورجيا للتكنولوجيا.

. ووافق المجلس على ترقية ٢٢ عضو هيئة تدريس، ١١ إلى وظيفة أستاذ، و١١ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٣ مدرس، ومنح ٨٠ درجة دكتوراه و١٤٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

الاسكندرية التخصصات العلمية الخدمات البترولية الدكتور عبد العزيز قنصوه الأعلى للجامعات العام المقبل المركز القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

ترشيحاتنا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

بسبب 125 ألف جنيه.. أمن الدولة العليا تحيل مدير إدارة المحاجر للمحاكمة

لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبري صحارى الأهرام

شهادة عضو الرقابة الإدارية تفضح فساد قاضي نجع حمادي المتهم بالرشوة|خاص

رئيس الأركان الصهيوني السابق: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها بسبب نتنياهو

هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ