مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الأعداد المقترح قبولها بالكليات العام المقبل

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على الأعداد المقترح قبولها بكليات جامعة الإسكندرية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات، كما وافق المجلس على إنشاء درجة الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى الطبية بكلية الطب.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) والمركز القومى للبحوث بالقاهرة، وتجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وكل من شركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيا وشركة بيتى لمنتجات الألبان، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومذكرة الإتفاق بين جامعة الإسكندرية وشركة إيتوس(تكنولوجيا البيئة والخدمات البترولية)، وإتفاقية الرعاية المقترحة بين الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) ونادى الطلاب (Alex Monde) والخاصة بتجديد عضوية النادى فى شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية (CLEF) للعام الثانى على التوالى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة جورجيا نيابة عن معهد جورجيا للتكنولوجيا.

. ووافق المجلس على ترقية ٢٢ عضو هيئة تدريس، ١١ إلى وظيفة أستاذ، و١١ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٣ مدرس، ومنح ٨٠ درجة دكتوراه و١٤٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.