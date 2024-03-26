خضراء وصديقة للبيئة.. جامعة طيبة التكنولوجية تطلق مسابقات في الأسبوع البيئي الأول

تنظم جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، مسابقة بحثية بين الطلاب في مجالات، المشروعات الابتكارية، والأبحاث والبوستر، وذلك على هامش الأسبوع البيئي الأول للجامعة والذي سيعقد خلال الفترة من 15 حتى 18 أبريل 2024، تحت شعار "طيبة خضراء: إبداعات نحو مستقبل مستدام"، لتعزيز الوعي البيئي والمستقبل المستدام.

وجاءت مجالات المسابقة في موضوعات الخرسانة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، تقليل الانبعاثات الكربونية، على أن يكون يوم 9 أبريل 2024 آخر موعد لتلقي المشاركات.

من جانبه أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن المسابقة تأتي بهدف تعزيز تحول الجامعة لتصبح جامعة خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة، مشيرا إلى أن الأسبوع البيئي الأول يأتي في إطار الاهتمام بتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ورغبة في تنمية الوعي البيئي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين ويضم أكثر من 20 فعالية وأنشطة متنوعة.