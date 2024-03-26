عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يصيب الكبار والأطفال.. أسباب غير متوقعة للصرع

صدى البلد

تختلف أسباب الصرع من شخص لآخر، وبعض الأشخاص ليس لديهم سبب محدد، وفي حالات أخرى، يمكن للأطباء تتبع الصرع مباشرة إلى الوراثة، أو صدمة الدماغ، أو اضطرابات المناعة الذاتية، أو مشاكل التمثيل الغذائي، أو الأمراض المعدية، ولكل سبب علامات وتشخيصات وخيارات علاج مختلفة.
 

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ووفقا لما جاء فى موقع “epilepsy ” نعرض لكم أهم أسباب الصرع المختلفة عند الكبار والأطفال.
 

الالتهابات
ربما تكون العدوى هي السبب الأكثر شيوعًا للصرع في جميع أنحاء العالم. إذا كان هناك دليل على وجود عدوى في الدماغ تؤدي إلى النوبات، فهذا يعتبر سببا معديا للصرع.

الصرع المناعي الذاتي
يحمي جهازك المناعي جسمك من المواد الغريبة والأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤذيه. يحدث صرع المناعة الذاتية (AE) بسبب تغير في وظيفة المناعة في الجسم.


الأسباب الوراثية
بعض أنواع الصرع تنتشر في العائلات، وتنتقل من جيل إلى جيل. قد تكون أنواع أخرى من الصرع ناجمة عن تغيرات جينية ورثتها وتحدث لأول مرة.


الأسباب الأيضية
يحتوي جسمك على إنزيمات مسؤولة عن معالجة الطعام الذي تتناوله. إذا كانت هناك مشكلة في أحد هذه الإنزيمات، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في هضم الطعام أو إنتاج الطاقة التي يحتاجها جسمك ليعمل.


الأسباب الهيكلية
هناك بعض الهياكل غير الطبيعية في الدماغ التي يمكن أن تزيد من خطر النوبات. قد يكون هذا شيئًا ولدت به أو تطورته لاحقًا في الحياة. يمكن رؤية معظم الأسباب الهيكلية من خلال تصوير الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

الأسباب الشائعة للصرع عند المواليد الجدد


تشوهات الدماغ  وتغير بنيتها، ونقص الأكسجين أثناء الولادة، وانخفاض مستويات السكر في الدم أو الكالسيوم في الدم أو المغنيسيوم في الدم أو مشاكل أخرى تتعلق بالكهرباء،ومشاكل في عملية التمثيل الغذائي التي يولد بها الطفل، ونزيف في الدماغ، وتعاطي  الأم المخدرات أثناء الحمل.

الصرع اضطرابات المناعة مستويات السكر أسباب الصرع اضطرابات المناعة الذاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

موازنة 2024/2025 أمام الرئيس: 40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم

موضوعات متعلقة

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

طريقة علاج آلام الأعصاب في القدم

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

بدل الحلويات الضارة .. طريقة عمل زبادي بالفواكه والشوكليت شيبس

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

بقرمشة الجاهزة.. طريقة عمل لقمة القاضي

ترشيحاتنا

جنح مستأنف المقطم تؤيد حبس المتهمين بـ سرقة مجوهرات ميرهان حسين

استطلاع: 57% من الإسرائيليين يعتقدون ضعف أداء نتنياهو منذ 7 أكتوبر

دون إكراه.. مفتي الجمهورية: تعويد الأطـفال على الصوم والصلاة شيء مستحب

بشأن غزة.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

أكرم توفيق وحسين الشحات ضحايا حلقة رامز جاب من الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

نصف مليون جنيه لطن الكاكاو| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشكولاتة

فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ