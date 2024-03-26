يصيب الكبار والأطفال.. أسباب غير متوقعة للصرع

تختلف أسباب الصرع من شخص لآخر، وبعض الأشخاص ليس لديهم سبب محدد، وفي حالات أخرى، يمكن للأطباء تتبع الصرع مباشرة إلى الوراثة، أو صدمة الدماغ، أو اضطرابات المناعة الذاتية، أو مشاكل التمثيل الغذائي، أو الأمراض المعدية، ولكل سبب علامات وتشخيصات وخيارات علاج مختلفة.



ووفقا لما جاء فى موقع “epilepsy ” نعرض لكم أهم أسباب الصرع المختلفة عند الكبار والأطفال.



الالتهابات

ربما تكون العدوى هي السبب الأكثر شيوعًا للصرع في جميع أنحاء العالم. إذا كان هناك دليل على وجود عدوى في الدماغ تؤدي إلى النوبات، فهذا يعتبر سببا معديا للصرع.

الصرع المناعي الذاتي

يحمي جهازك المناعي جسمك من المواد الغريبة والأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤذيه. يحدث صرع المناعة الذاتية (AE) بسبب تغير في وظيفة المناعة في الجسم.



الأسباب الوراثية

بعض أنواع الصرع تنتشر في العائلات، وتنتقل من جيل إلى جيل. قد تكون أنواع أخرى من الصرع ناجمة عن تغيرات جينية ورثتها وتحدث لأول مرة.



الأسباب الأيضية

يحتوي جسمك على إنزيمات مسؤولة عن معالجة الطعام الذي تتناوله. إذا كانت هناك مشكلة في أحد هذه الإنزيمات، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في هضم الطعام أو إنتاج الطاقة التي يحتاجها جسمك ليعمل.



الأسباب الهيكلية

هناك بعض الهياكل غير الطبيعية في الدماغ التي يمكن أن تزيد من خطر النوبات. قد يكون هذا شيئًا ولدت به أو تطورته لاحقًا في الحياة. يمكن رؤية معظم الأسباب الهيكلية من خلال تصوير الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

الأسباب الشائعة للصرع عند المواليد الجدد



تشوهات الدماغ وتغير بنيتها، ونقص الأكسجين أثناء الولادة، وانخفاض مستويات السكر في الدم أو الكالسيوم في الدم أو المغنيسيوم في الدم أو مشاكل أخرى تتعلق بالكهرباء،ومشاكل في عملية التمثيل الغذائي التي يولد بها الطفل، ونزيف في الدماغ، وتعاطي الأم المخدرات أثناء الحمل.