أطعمة تحمي من أعراض الصرع.. تعرف عليها

يحدث الصرع بطرق وأشكال مختلفة، فقد يظهر فى صورة حالة من فقدان الوعي المؤقت دون أى أعراض جسدية أو سرحان، مع تمتمة بسيطة أو قد يظهر فى صورة تشنجات تشمل الجسم كله .. لذا يجب الانتباه عند تكرار أى أعراض إدراكية غريبة.

ووفقا لما جاء فى موقع “nationwidechildrens” يتم تقديم النظام الغذائي الكيتوني في بعض الأحيان للأطفال الذين لا يزالون يعانون من نوبات الصرع أثناء تناول الدواء عندما لا تعمل الأدوية، يمكن النظر في اتباع النظام الغذائي الكيتوني.

لا أحد يعرف بالضبط كيف يعمل النظام الغذائي، ولكن بعض الأطفال لا يصابون بالنوبات عند اتباع النظام الغذائي، ومع ذلك فإنه لا يصلح للجميع ولابد من استشارة الطبيب.

تفاصيل النظام الغذائي



النظام الغذائي الكيتوني هو أفضل وسيلة تساعد فى تحسين مرضى الصرع، لأنه غني جدًا بالدهون ويتم إعطاء البروتين بكميات للمساعدة في تعزيز النمو وتضمين كمية صغيرة جدًا من الكربوهيدرات في النظام الغذائي.

هذا النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون ومنخفض الكربوهيدرات يتسبب في إنتاج الجسم للكيتونات التى تقلل أعراض الصرع ويمكن أن تخفيها فى بعض الحالات ويتم تصنيع الكيتونات في الجسم من تحلل الدهون، وهي مصنوعة للطاقة عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

إذا كان مريض الصرع يتناول الكثير من الكربوهيدرات، فقد لا ينتج جسمه الكيتونات ووجود الكيتونات مهم لنجاح النظام الغذائي.

أطعمة عالية الدهون:

السمنة الطبيعية

كريمة ثقيلة

أنواع الزيوت

مايونيز

جبنة الكريمة

لحم مقدد

جبنة