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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب 5 أيام متواصلة من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية مدعومة بفريق من غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، في انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ النخيل غربي الإسكندرية.

 وقال الكابتن إيهاب المالحي من فريق غواصين الخير: "الحمد لله تم انتشال غريق شاطئ النخيل وشكر خاص لكل الغواصين المشاركين من فريق غواصين الخير والإنقاذ النهري ورجالة شاطىء النخيل ربنا يبارك فيهم جميعا".

وكان المالحي قد ناشد غواضي الإسكندرية بمجموعة غواصين الخير بالتوجه للمساعدة انتشال جثمان الغريق ويدعى سيف الدين رمضان رشدي "21"، غرق بشاطئ النخيل.

وأشار المالحي إلى أن الغريق من محافظة الجيزة وكان في رحلة مع أصدقائه يوم الخميس إلى شاطىء النخيل ونزلوا الشاطئ قبل الإفطار وهو الوحيد الذي غرق في الحادث.

وأضاف أنه بعد خمسة أيام متواصلة من البحث والتنقيب، تم انتشال غريق شاطىء النخيل وظهوره عند الحاجز الرابع والخامس.

الاسكندرية غريق شاطئ النخيل الإنقاذ النهرى غربي الإسكندرية إيهاب المالحي

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