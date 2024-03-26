أستاذ تفسير: بعض الجماعات الإسلامية تستكبر على العباد بالطاعة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن هناك بعض التيارات المنتمية للجماعات الإسلامية فيها استكبار على عباد الله بالطاعة.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة": "يعني في استكبار أنه هو ملتزم ويقرأ القرآن ويعمل باحكام الله وأنه ملتزم بالسنة، تجد علوًا حتى يمكن على أهله".

وتابع: "هنا التعالي بالظواهر يعني هو ينظر إليك على أنك عاصي وأنك غير ملتزم وهو بهذه الأمور، وهذا ينطبق عليه حديث مسلم اللي هو تنازع عبدان".

وقال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الرزق ليس له علاقة بالطاعة أو المعصية.

وأضاف "أبو عاصي" : "الأهم الأخذ بالأسباب، يعني أفرض إني طائع وأجلس في المسجد ولا أعمل هل يأتيني الرزق؟ لا لا بد أن تأخذ بالأسباب".

وأشار إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون على قوانين الأسباب والمسببات، متابعًا: "وتبدأ الأسباب تتضاءل إلى أن نصل إلى المسبب الأوحد وهو الله عز وجل".

وتابع: "ربنا قال لك عندما تمرض تذهب للطبيب ولما تمرض تأخذ الدواء، هذه أسباب لكن في النهاية أنت ستصل إلى المسبب الأوحد وهو الله الشافي".