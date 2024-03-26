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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أخطاء يفعلها الصائم تحجب عنه مغفرة ذنوبه.. احذر منها

الشيخ أحمد عبد الجواد
الشيخ أحمد عبد الجواد

كشف الشيخ أحمد عبد الجواد، الواعظ بالأزهر الشريف، عن أخطاء يفعلها الصائم تحجب عنه مغفرة ذنوبه.

قال الشيخ أحمد عبد الجواد، في فيديو لصدى البلد، إن النبي الكريم يقول في الحديث الشريف (أتاكم رمضان شهر بركة، فيه خير يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط فيها الخطايا، ويستحب فيها الدعوة، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهيكم بملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي كل الشقي من حرم فيه رحمة الله).

كما يقول النبي الكريم في الحديث الشريف (إذا كانت أول ليلة من رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة".

أشار إلى أنه علينا أن نطهر قلوبنا في رمضان من الرياء والكذب والشحناء والبغضاء، فهي تحجب مغفرة الذنوب).

أخطاء يفعلها الصائم الشيخ أحمد عبد الجواد الازهر الشريف رمضان

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أخطاء يفعلها الصائم تحجب عنه مغفرة ذنوبه.. احذر منها


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