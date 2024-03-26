موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

الغيابات تضرب المنتخب قبل مباراة كرواتيا

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن مواجه المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن، منتخب كرواتيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءاً.

وتأتي هذه المباراة ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، وكان قد تمكن منتخب كرواتيا من التأهل لمباراة نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه على تونس عن طريق ركلات الترجيح(5-4) فى نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وتأهل المنتخب المصري لنهائي البطولة بعد فوزه على نيوزيلندا، وجاءت نتيجة مباراة مصر ونيوزيلندا بفوز منتخب مصر (1-0) بهدف مصطفي محمد.

ويعاني منتخب مصر من فقدان بعض اللاعيبة الهامة كإصابة إمام عاشور، ومغادرة أحمد حجازي للمعسكر لظروف أسرية طارئة، بالإضافة إلى عدم اكتمال شفاء أحمد نبيل كوكا ومصطفى شلبي.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء كرواتيا، بعد أن فقد عدد من الاعيبه.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع حراسة المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة فى استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعن سعر التذكرة،

فتحدد سعر تذكرة مباراة مصر وكرواتيا بقيمة 75 جنيها للدرجة الثالثة و150 جنيها للدرجة الأولى يسار سفلى.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة فتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر، وتنقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وشاركت 4 منتخبات في بطولة كأس العاصمة الإدارية إلى جانب منتخب مصر وهي منتخبات نيوزيلندا وتونس بالإضافة إلى كرواتيا.

الجدير بالذكر أنه لم يواجه منتخبنا الوطني كرواتيا خلال تاريخ مواجهات الفريقين سوى مرة وحيدة، في بطولة كأس الرئيس الكوري، الودية عام 1999، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (٢-٢).

وكان اللاعب الذي أحرز الهدف لمصر في هذه المباراة هو اللاعب حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الحالي.

ودعمت وزارة النقل المباراة وجمهورها، حيث قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة اليوم الثلاثاء.

وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا.

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