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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسلسل حق عرب الحلقة 16.. رياض الخولي يطلب الزواج من دينا فؤاد

صدى البلد

تصاعدت أحداث مسلسل "حق عرب" بطولة النجمين أحمد العوضي، ودينا فؤاد، في إطار تشويقي مثير في الحلقة 16 من المسلسل، خاصة بعد القبض على "حنان" التى تلعب شخصيتها ببراعة دينا فؤاد، وتخلى "عرب" أحمد العوضى، عنها، ما دفع قطاع عريض من الجمهور بتدشين هاشتاج "حنان مظلومة حق عرب".


وشهدت الحلقة 16 من المسلسل العديد من الأحداث الدرامية، حيث علمت "حنان" دينا فؤاد،  بمؤامرة صديقتها "منى" يمنى طولان ضدها، من إحدى السجينات معها، بعد ما ذهبت صديقتها "منى" إلى سراى النيابة وشهدت ضدها بالكذب لتنفيذ مكيدة "رباح" وليد فواز  ضد "حنان"، وقامت "حنان" بمشاجرة مع "توحة" صاحبة الشقة المشبوهة، وخنقها والضغط عليها لتنطق بالحقيقة أمام النيابة وتبرئها من التهمة، وذهبت "رضا" والتي تجسدها الفنانة وفاء مكي إلى حنان في السجن، لتشمت بها وما وصلت إليه من سوء أحوال، ونصحتها بأن تلجأ إلى رباح أبو الدهب لأنه من سينقذها من محنتها بعدما تخلى عنها خطيبها عرب السويركي.

وتضمنت الحلقة ذهاب "عبد ربه" رياض الخولى، إلى "حنان" دينا فؤاد فى محبسها، ووعدها بأنه سيقوم بمساعدتها وإظهار براءتها مقابل أن يتزوجها الأمر الذى سبب صدمة لحنان.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "إكس"، "تويتر" سابقا، عبر هاشتاج #حنان_مظلومه_حق عرب، وتعاطف المغردون مع "حنان" بعد الخديعة التي تعرضت لها، بهدف إبعادها عن حبيبها عرب السويركي، الذي يلعب دوره أحمد العوضي، والمؤامرة التي دبرها "رباح" عن طريق صديقتها "منى"، التي تلعب دورها يمنى طولان.

ونجحت دينا فؤاد نجاحا كبيرا في تجسيد شخصية "حنان" الفتاة الشعبية، القوية والرومانسية، واستطاعت أن تصل بأدائها إلى عقول وقلوب متابعي "حق عرب"، ما أدى لتعاطف المشاهدين مع شخصيتها في العمل، ومن ثم تصدرها تريندات السوشيال ميديا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وطالب الجمهور عرب أن يتحرى الدقة ومعرفة حقيقة حنان.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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