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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

صدى البلد

بعد إعلان دار الافتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ35 جنيها، تساءل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة وهو ما أوضحته دار الإفتاء فى تلك المعلومات.

كيف تم احتساب زكاة الفطر 2024

-حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر.

بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.

طيب سعر أردب القمح كام السنة دي  ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع.

وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا.

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قيمة زكاة الفطر 2024

-الزكاة أد ايه في القمح ( ٢.٠٤ كيلو) يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * ١٣.٣٣ يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري.

ودار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه و ٣٥ جنيه الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك) بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيه، طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر كمان تقدر تطلعها  فلوس لا تشتر بها شيء لأن بعض الناس مفكره إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك.

كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد، ولو ما عرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس ودا على مذهب الشافعية ومن وافقهم.

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