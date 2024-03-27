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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف تسلم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالي غزة

صدى البلد

جهزت وزارة الأوقاف المصرية ( 1.5 طن ) لحوم من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم 27 مارس 2024م لتسيمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

في سياق اخر أعلنت وزارة الأوقاف تسليم 22 طن سلع غذائية بمحافظات الجيزة وبني سويف وقنا ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.


وأوضحت الأوقاف، أنه تم التوزيع من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الجيزة، و 6 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف بني سويف، و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف قنا. 

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