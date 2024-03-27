تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، عن تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وأوضحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه تمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجار حصر الخسائر المادية، مؤكدة أن المحطات تعمل بكفاءة حاليا.

على الجانب الآخر، كانت قد قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض ، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.