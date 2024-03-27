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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يوجه نداءً للمواطنين بمختلف الانحاء للابتعاد عن تجمعات الدعم السريع

ارشيفي
ارشيفي

وجهت القوات المسلحة السودانية نداءا لمواطنيها بالابتعاد عن مناطق تجمعات ميليشيات الدعم السريع في مختلف أنحاء البلاد، التي تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لضربات القوات الجوية.

وفي بيان لها؛ أكدت القوات المسلحة حرصها على تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية طبقاً للمعايير الدولية للاستهداف.

بدوره؛ ذكر الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، ان ميليشيا الدعم السريع تتعمد اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وذلك من خلال استخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية على غرار ما يجري بجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق وجودهم.

يذكر أن الطيران الحربي للجيش السوداني قصف ليل الأحد، تمركزات ميليشيا الدعم السريع بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

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