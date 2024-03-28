بشرى سارة من التموين بشأن أسعار كحك العيد وخصم 10% لهؤلاء

تبذل الحكومة جهودا كبيرة بتوجيهات رئاسية لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15% و 20% خلال الـ48 ساعة المقبلة وذلك من خلال العديد من الإجراءات الصارمة.

أسعار الكعك والبسكويت

تطرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في منافذ التابعة للشركة بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، كما أعلنت عن منح نسبة خصم إضافي 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.

ويتم طرح طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 150 جنيها وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها بجانب أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات.

كما طرحت الوزارة علبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبه 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبه 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيها وعلبه "كرتون" 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيها وعلبة "كرتون" 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيها وعلبة "كرتون" 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه، كما تم طرح علبة كعك فاخر بالمكسرات بسعر الكيلو 185 جنيها وعلبة 2 كيلو بالمكسرات 380 جنيها وعلبة 3 كيلو "كرتون" بالمكسرات بسعر 570 جنيها وعلبة "كرتون" 4 كيلو بسعر 770 جنيها وعلبة 5 كيلو فاخر بالمكسرات بـ945 جنيها وعلبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1ز5 كيلو بسعر 285 جنيها.

كما تم طرح لأول مرة جلاش وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها وسمبوسه وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها، بالإضافة إلى طرح كنافة وزن 500 جرام بـ25 جنيها وقطايف زنة 500 جرام بـ25 جنيها.

وقال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، إن هناك تخفيضات أكثر من 25%، مؤكدا أن الشركة بدأت بالفعل في ضخ منتجات الكعك والبسكويت إلى فروع المجمعات الاستهلاكية لاتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونوه رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، بأن منتجات الشركة من الكعك والبسكويت والبيتي فور مُصنعة باستخدام أجود الخامات وتمت وفقا للمواصفات القياسية، موضحا أن الشركة قررت توفير في منافذ وزارة التموين وفروع الشركة عبوات وأوزان مختلفة للمواطنين بتقديم خضم قيمته 10% على أي كمية يتم شرائها.

والجدير بالذكر أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى تنتج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.

من جانبه قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من سرعة الإفراج الجمركي عن السلع والخامات وتوفير العملة الصعبة مما يمنع من فرض غرامات وأرضيات علي تلك السلع والخامات، كان لها تأثير مباشر في خفض أسعار السلع والمنتجات.

مبادرة خفض الأسعار

بينما كان هناك في السابق تأخير عن الافراج عن الخامات البضائع يصل لنحو من 4 الي 6 أشهر ما كان يحمل المنتجات بغرامات كثيرة ، بالإضافة الي ندرة السلع، كل هذا كان يتسبب بالتالي في رفع أسعار المنتجات الغذائية بنحو 40%.

وتابع الفندي: توفر البضائع وعدم تحميلها بأعباء إضافية واستقرار سعر الدولار، كل هذا سيعزز انخفاض الأسعار للسلع بنحو من 20 الي 25%.

وفيما يتعلق بسعر السكر أوضح الفندي أن هناك وفرة ستحدث بسبب قيام المصانع في الانتاج من البنجر، إضافة إلي قرار حظر تصديره، بالإضافة الي قرار مجلس الوزراء باستيراد مليون طن، بالإضافة لدخول شركات في الإنتاج بصورة اعمق، علاوة علي استقرار سعر الدولار، متوقعا أنه مع توافر تلك الأمور سيتراوح سعر الكيلو للمستهلك من 25 إلى 30 جنيها.

في هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، موجها بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت

ومن جانبهم أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار معلنين أن الزيت والفول والعدس والأرز أسعارها انخفضت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

أشاد مجتمع الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار بخاصة السلع الغذائية، مؤكدين أن المبادرة جاءت ترجمة حقيقية في التخفيف عن المواطن المصري، والذي تحمل الفترة الماضية ارتفاع أسعار السلع وندرتها.

وأكد مجتمع الصناعة، أن الأسعار شهدت انخفاضا منذ الإعلان عن المبادرة وستشهد السوق انخفاضات أخرى متتالية، مع ضرورة ضبط الأسواق والتصدي لحالات احتكار أو حجب السلع.