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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

5 أيام تفصل فريق مسلسل جري الوحوش عن إنتهاء التصوير

مسلسل جري الوحوش
مسلسل جري الوحوش

يواصل فريق عمل مسلسل جري الوحوش، تصوير مشاهدهم الأخيرة بإحدى الفيلات بمنطقة دهشور، خلال الوقت الحالي، تزامنا مع عرض المسلسل ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

ويتبقى لـ فريق مسلسل جري الوحوش، 5 أيام تصوير وينتهون من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، وذلك خلال منتصف الأسبوع المقبل. 

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

جري الوحوش مسلسل جرى الوحوش أبطال مسلسل جري الوحوش نضال الشافعي محمود حجازي ادوارد

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