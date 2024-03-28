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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 مارس 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28 مارس 2024.
 

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:
 سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.27 جنيه للبيع، و51.15 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.79 جنيه للبيع، و59.64 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 153.97  جنيه للبيع، و 153.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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