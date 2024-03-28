مفصول من الشغل.. التحريات تكشف لغز سقوط شاب من الرابع في الجيزة|تفاصيل

يمر بأزمة نفسية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ملابسات وفاة شاب بعد سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات في الطالبية.

حيث تبين من التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب يمر بأزمة نفسية ناتجة عن فصله من العمل نتجت عنه قيامه بإنهاء حياته بالقفز من الطابق الرابع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بسقوط شاب من الطابق الرابع بأحد العقارات في الطالبية وعلى الفور انتقلت أجهزة مباحث الجيزة لكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها أجهزة مباحث الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن الشاب يعاني أزمة نفسية بسبب فصله عن العمل حيث قام بالقفز من الطابق الرابع من منزله.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.