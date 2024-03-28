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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات في غرق طفل ونجاة آخر في ترعة بـ العياط الجيزة

غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة غرق طفل ونجاة آخر في ترعة أمام قرية المساندة في العياط جنوب الجيزة.

حيث صرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان طفل العياط عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به حيث تبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد غرق طفل وإصابة آخر في ترعة بقرية المساندة في العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة النيابة العامة جثمان طفل مديرية امن الجيزة غرفة عمليات النجدة

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