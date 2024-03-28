العتاولة الحلقة 18.. فريدة سيف النصر تكشف سر السقا وتهدد صلاح عبدالله

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل العتاولة الكثير من الاحداث المثيرة بين نصار( أحمد السقا ) وخضر( طارق لطفى).



وبدأت الحلقة بتسليم خضر التمثال لصفوة رئيسة العصابة إلا أنها تكتشف أن التمثال “مضروب” وتوبخ طارق لطفى لعدم استطاعته جلب التمثال من شقيقه نصار.



كما شهدت الحلقة مشهد مؤثر لعائشة ( مي كساب) بعد جلوسها مع ابنها الحقيقي مالك وتحاول تقنعه أنها والدته الحقيقية إلا أنه يذهب عنها ليصطدم بسيارة ويتم نقله إلى المستشفى .



وكانت مفاجأة اليوم فى كشف لغز نصار وعمه خميس حيث تذهب سترة ( فريدة سيف الدين) لخميس ( صلاح عبدالله وتهدده بفضح سره أمام نصار وتقول له أنه والده الحقيقي وليس عمه مقابل عودة نصار مرة أخرى لعمله من جديد.



فيما كشف عيسي الوزان سر حنة امام والدتها وأعترف لها أنها ابنتها هي وراء قتل زوجها.

فيما حقق المسلسل أرقاما قوية علي موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 15 يوم في شهر رمضان.

وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.