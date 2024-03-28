عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 18.. فريدة سيف النصر تكشف سر السقا وتهدد صلاح عبدالله

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل العتاولة الكثير من الاحداث المثيرة بين نصار( أحمد السقا ) وخضر( طارق لطفى).

وبدأت الحلقة بتسليم خضر التمثال لصفوة رئيسة العصابة إلا أنها تكتشف أن التمثال “مضروب” وتوبخ طارق لطفى لعدم استطاعته جلب التمثال من شقيقه نصار.

كما شهدت الحلقة مشهد مؤثر لعائشة ( مي كساب) بعد جلوسها مع ابنها الحقيقي مالك وتحاول تقنعه أنها والدته الحقيقية إلا أنه يذهب عنها ليصطدم بسيارة ويتم نقله إلى المستشفى .

وكانت مفاجأة اليوم فى كشف لغز نصار وعمه خميس حيث تذهب سترة ( فريدة سيف الدين) لخميس ( صلاح عبدالله وتهدده بفضح سره أمام نصار وتقول له أنه والده الحقيقي وليس عمه مقابل عودة نصار مرة أخرى لعمله من جديد.

فيما كشف عيسي الوزان سر حنة امام والدتها وأعترف لها أنها ابنتها هي وراء قتل زوجها.

فيما حقق  المسلسل أرقاما قوية علي موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 15 يوم في شهر رمضان.

وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

موضوعات متعلقة

ليلى زاهر تكشف عن موعد حفل زفافها على هشام جمال

إليسا تكشف عن حبيبها غير اللبناني | فيديو

إليسا: أنا أستحق أن يُغار عليّ| فيديو

إليسا تكشف تفاصيل الإعتداء عليها من رجل| فيديو

نشرة الفن: العوضي يرد على تشبيهه بفريد شوقي.. ياسر جلال يكشف عن صعوبات مسلسل جودر

مسلسل الصديقات حلقة 17.. سوزان نجم الدين ترسم خطة للإيقاع بحبيبها السابق

بشرى: الذكاء الاصطناعي لغة العصر وأرشفة تاريخنا الفني ضرورة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 3.. تحليل DNA لـ شيكو

ترشيحاتنا

مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم لقضاء الإجازات خلال 2024

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات غزة

افتتاح استوديو المحتوى التعليمي الجديد بالتعاون مع اليونسكو بالأكاديمية المهنية للمعلمين

آيتن عامر: منة فضالي زعلانة مني وعاملة لي بلوك.. وشيخ العرافين يكشف السبب

فضائل العشر الأواخر والتماس ليلة القدر.. موضوع الجمعة الثالثة من رمضان 2024

إستونيا ترسل جنديا واحدا لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ