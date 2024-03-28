قيادي بحماس: التصعيد العسكري بغزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الخميس، إن الجانب الإسرائيلي أوصل المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة إلى طريق مسدود، لافتا إلى أن التصعيد العسكري في غزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات تلفزيونية أن اللقاءات في العاصمة القطرية الدوحة لم تؤد إلى تفاهم متبادل.

وأشار نزال إلى أنه "ونتيجة لذلك، وصلت المشاورات إلى طريق مسدود بسبب موقف إسرائيل غير القابل للتسوية"، مشددا على أن "التصعيد العسكري في غزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.