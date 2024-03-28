عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحماس: التصعيد العسكري بغزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين

إهالي الرهائن الإسرائيليين
إهالي الرهائن الإسرائيليين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الخميس، إن الجانب الإسرائيلي أوصل المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة إلى طريق مسدود، لافتا إلى أن التصعيد العسكري في غزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات تلفزيونية أن اللقاءات في العاصمة القطرية الدوحة لم تؤد إلى تفاهم متبادل.

وأشار نزال إلى أنه "ونتيجة لذلك، وصلت المشاورات إلى طريق مسدود بسبب موقف إسرائيل غير القابل للتسوية"، مشددا على أن "التصعيد العسكري في غزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.

التصعيد العسكري في غزة إعادة الرهائن الإسرائيليين محمد نزال حركة حماس هدنة في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون

وصيتها لـ أمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعتها..فيديو

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

في مشهد حزين.. رحاب تبكي أهل البراجيل بعد تناول مادة سامة

كتائب القسام توجه ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلاغ للنائب العام ضد موقع اي اكسبت للمقامرات والرهانات في مباريات كرة القدم

قيادي بحماس: التصعيد العسكري بغزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين

بكري: إنشاء 6600 كيلو متر للطرق..و121 مشروعا لمياه الشرب ضمن تنمية الصعيد

شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة والفئات المستهدفة

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

مصطفى بكري: من المتوقع تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

البرنوس .. درة بالملابس التونسي تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

فيديو

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

مين فيهم غلطان.. القصة الكاملة لأزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام| فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ