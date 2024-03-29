التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

كشفت الأرصاد الجوية عن أجواء مغبرة ،ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة خلال طقس اليوم ، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، كما تتراجع الحرارة 4 درجات مئوية.

تحذير عاجل

وحذرت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر، و مازال شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنهــــا 27 15

دمنهور 27 15

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 27 15

العريش 22 14

رفح 22 14

رأس سدر 25 15

نخل 24 12

كاترين 20 8

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 20 15

السلوم 22 14

سيوة 24 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 30 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 16

بني سويف 29 17

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 31 16

قنا 33 17

الأقصر 34 17

أسوان 34 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 33 18