عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الارصاد
الارصاد

كشفت الأرصاد الجوية عن أجواء مغبرة ،ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة خلال طقس اليوم ، إذ  تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى  نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، كما تتراجع الحرارة 4 درجات مئوية.

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة..الأرصاد تحذر من طقس الخميس | حدث ليلا

تحذير عاجل 

وحذرت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر، و مازال شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 28 14
بنهــــا 27 15
دمنهور 27 15
وادي النطرون 26 14
كفر الشيخ 26 14
المنصورة 27 15
الزقازيق 27 15
شبين الكوم 26 14
طنطا 26 14
دمياط 23 15
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 28 16
السويس 27 15
العريش 22 14
رفح 22 14
رأس سدر 25 15
نخل 24 12
كاترين 20 8
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 30 18
الإسكندرية 23 14
العلمين 23 14
مطروح 20 15
السلوم 22 14
سيوة 24 15
رأس غارب 30 17
الغردقة 30 16
سفاجا 29 17
مرسى علم 30 18
شلاتين 28 17
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 16
بني سويف 29 17
المنيا 30 14
أسيوط 30 15
سوهاج 31 16
قنا 33 17
الأقصر 34 17
أسوان 34 18
الوادي الجديد 32 16
أبوسمبل 33 18

 

الأرصاد حالة الطقس الموجة الحارة أمطار متفاوتة الشدة مرضى الجيوب الانفية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.. 400 جنيه فقط

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

موضوعات متعلقة

بالصور.. ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالإسكندرية وشبورة تغطي كافة الأجواء

القاهرة تسجل 32.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 مارس 2024

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

بدون أوفر برايس .. شعبة السيارات تكشف عن الأسعار الجديدة| فيديو

سقوط عدد من العسكريين والمدنيين بغارة إسرائيلية على حلب السورية

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل

طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ