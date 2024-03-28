تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، سوف يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة خلال ساعات الليل، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه سوف يكون هناك أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد في ساعة متأخرة من الليل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة أن تسجل خلال الطقس اليوم، ليلًا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة

السواحل الشمالية 15 درجة

جنوب سيناء 19 درجة

شمال الصعيد 17 درجة

جنوب الصعيد 20 درجة.

وتشهد البلاد، الآن، أجواء حارة على كافة الأنحاء وسط انخفاض كبير فى نسب الرطوبة، حيث تسجل رجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية مع استمرار وجود الأتربة العالقة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة تشهدها البلاد، خلال الطقس اليوم الخميس، وسط وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من غد الجمعة، سوف يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بمعدل نحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويظل الطقس لطيف خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وتستمر فرص الأمطار خلال الطقس غدًا، الجمعة، تكون خفيفة إلى متوسطة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.