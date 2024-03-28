عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

أظهرت آخر صور لـ الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد والذى يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الساعات المقبلة .

وتوقعت هيئة الأرصاد أن الفرص مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة فى الساعات المتأخره من الليل على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

txt

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

txt

أعلى من معدلها الطبيعي بـ 8 درجات..الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة|فيديو

txt

الأرصاد السعودية تطلق تحذيرات من حالة الطقس في المحافظات |تفاصيل

txt

حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية . والرؤية الأفقية الآن علي سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

غطاء سحابي يكسو البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 29 مارس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد.

وأمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 28 14
بنهــــا 27 15
دمنهور 27 15
وادي النطرون 26 14
كفر الشيخ 26 14
المنصورة 27 15
الزقازيق 27 15
شبين الكوم 26 14
طنطا 26 14
دمياط 23 15
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 28 16
السويس 27 15
العريش 22 14
رفح 22 14
رأس سدر 25 15
نخل 24 12
كاترين 20 8
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 30 18
الإسكندرية 23 14
العلمين 23 14
مطروح 20 15
السلوم 22 14
سيوة 24 15
رأس غارب 30 17
الغردقة 30 16
سفاجا 29 17
مرسى علم 30 18
شلاتين 28 17
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 16
بني سويف 29 17
المنيا 30 14
أسيوط 30 15
سوهاج 31 16
قنا 33 17
الأقصر 34 17
أسوان 34 18
الوادي الجديد 32 16
أبوسمبل 33 18

الأرصاد غطاء سحابي سقوط امطار هيئة الأرصاد الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون

وصيتها لـ أمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعتها..فيديو

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

مصطفى بكري: من المتوقع تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين

كتائب القسام توجه ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلاغ للنائب العام ضد موقع اي اكسبت للمقامرات والرهانات في مباريات كرة القدم

قيادي بحماس: التصعيد العسكري بغزة لن يساعد في إعادة الرهائن الإسرائيليين

بكري: إنشاء 6600 كيلو متر للطرق..و121 مشروعا لمياه الشرب ضمن تنمية الصعيد

شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة والفئات المستهدفة

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

مصطفى بكري: من المتوقع تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

البرنوس .. درة بالملابس التونسي تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

فيديو

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

مين فيهم غلطان.. القصة الكاملة لأزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام| فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ