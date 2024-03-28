غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

أظهرت آخر صور لـ الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد والذى يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الساعات المقبلة .

وتوقعت هيئة الأرصاد أن الفرص مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة فى الساعات المتأخره من الليل على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية . والرؤية الأفقية الآن علي سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

غطاء سحابي يكسو البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 29 مارس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد.

وأمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنهــــا 27 15

دمنهور 27 15

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 27 15

العريش 22 14

رفح 22 14

رأس سدر 25 15

نخل 24 12

كاترين 20 8

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 20 15

السلوم 22 14

سيوة 24 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 30 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 16

بني سويف 29 17

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 31 16

قنا 33 17

الأقصر 34 17

أسوان 34 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 33 18