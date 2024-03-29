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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد خسائر فادحة| قرار جديد من بيبسي لكسب تعاطف المصريين.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

حرصًا على التضامن مع فلسطين ومقاومة الاحتلال، انضم المصريون إلى حملات مقاطعة للمنتجات الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات التي تنتمي للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين هذه المنتجات، تأتي مشروبات بيبسي وشويبس وسفن أب وشيبسي وأكوافينا وميرندا، التي أصبحت هدفًا لحملات المقاطعة نظرًا لصلتها بشركة بيبسكو العالمية، التي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في دعم الاحتلال.

ولم تقتصر تلك الحملات على مصر فحسب، بل امتدت إلى عدة دول عربية أخرى، حيث شهدت حملات مشابهة تهدف إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية. 

وقد لاقت هذه الحملات دعماً واسعاً من قبل المواطنين العرب الذين يرون فيها فرصة للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وضغط على الجهات المسؤولة للتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

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