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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

صدى البلد

تقام مساء اليوم الجمعة، مباراة بين الأهلي وسيمبا في ملعب الوطني مكابا بمدينة دار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الحالي 2023-2024. 

يسعى الأهلي للعودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة بعد أسبوع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا 

تردد قناة beIN Sports HD 6 الناقلة للمباراة هو:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11054
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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