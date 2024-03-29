تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

يعد العطش من أشهر متاعب الصيام خاصة خلال الأيام الحارة فى رمضان لذا من المهم تناول الأطعمة والمشروبات التى تساعد على الارتواء للتمكن من الاستمرار فى الصيام باقي الأيام وتخفيف التعب.

ووفقا لما جاء فى موقع “hellenicgrocery” نعرض لكم 4 مشروبات يمكن أن تروي العطش بسرعة يمكن تناولها عند الافطار .

الكركديه

الكركديه، وهو نبات مزهر معروف بفوائده الصحية ونكهاته الرائعة، في العصور القديمة، كان الناس يطلقون على الكركادي اسم "شراب الآلهة" حيث كان الفراعنة والكهنة المصريون يستمتعون به كثيرًا ويمنح الجسم عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة وترطيبه عالى.



عصير الليمون

عصير الليمون قادر على إرواء العطش و يبرد الجسم ومصدرًا جيدًا للفيتامينات ولكن لايفضل تناوله على الريق فى الصيام وينصح بإضافة القليل من قطرات اللبن والنعناع للحصول على المزيد من الفوائد فى الترطيب وحماية الجسم من الاثار الجانبية لهذا المشروب.



ماء

شرب كمية كافية من الماء هو أفضل شيء يمكنك القيام به وذلك لأن هذا هو النوع من المشروبات الذي لا يحتوي على أي سعرات حرارية، ويروي العطش ويساعد على الترطيب في نفس الوقت ولكن اشربه بشكل تدريجي وليس دفعه واحدة والابتعاد عن الماء المثلج على الإفطار.



عصير الطماطم

الطماطم بشكل عام تحتوي على جرعات عالية من حمض الستريك وحمض الماليك وكذلك حمض الأكساليك وهى مفيدة جدًا لعملية التمثيل الغذائي كما أن عصير الطماطم رائع للحفاظ على توازن المعادن داخل الجسم، وإرواء العطش.