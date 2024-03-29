عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

يعد البابونج من أكثر الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية لمختلف أجهزة الجسم فتناول كوب واحد يوميا قادر على إحداث فرق كبير في الصحة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي ” نعرض لكم فوائد البابونج الصحية:

تحسين النوم

يُعدّ البابونج من أكثر الأعشاب شهرةً لتحسين النوم حيث تساعد مركباته على الاسترخاء وتقليل التوتر مما يُحسّن من جودة النوم ويُقلّل من الأرق.



علاج مشاكل الجهاز الهضمي:

يُستخدم البابونج لعلاج عسر الهضم والتهاب المعدة والقولون العصبي، حيث يُساعد على تقليل الالتهابات وتشنجات المعدة، ويُحسّن من عملية الهضم.



التحكم في نسبة السكر

أظهرت بعض الدراسات أن البابونج قد يُساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.



تعزيز صحة القلب

يُساعد البابونج على خفض ضغط الدم والكوليسترول مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



البابونج

تقوية المناعة

يُعدّ البابونج غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.



تخفيف آلام الدورة الشهرية:

يُساعد البابونج على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتشنجات الرحم.



تخفيف التوتر والقلق

يُساعد البابونج على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق، مما يُحسّن من الصحة النفسية.



الآثار الجانبية للبابونج:

يُعدّ البابونج آمنًا بشكل عام لمعظم الأشخاص، لكن قد يُسبب بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص، مثل:

الحساسية: قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البابونج، مما قد يُسبب أعراضًا مثل الحكة والتورم.

التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل البابونج مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم.

النوم: قد يُسبب البابونج النعاس لدى بعض الأشخاص، لذا يجب تجنب استخدامه قبل القيادة أو تشغيل الآلات.