عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

المعدة
المعدة

يعد البابونج من أكثر الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية لمختلف أجهزة الجسم فتناول كوب واحد يوميا قادر على إحداث فرق كبير في الصحة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي ” نعرض لكم فوائد البابونج الصحية:

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

عشبة مهملة تعالج 11 مرضا أبرزها تسوس الأسنان .. تعرف عليها

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

مقطع فيديو أثار الجدل بتحويل فاكهة شهيرة لكيس سكر | تفاصيل

تحسين النوم

 يُعدّ البابونج من أكثر الأعشاب شهرةً لتحسين النوم حيث تساعد مركباته على الاسترخاء وتقليل التوتر مما يُحسّن من جودة النوم ويُقلّل من الأرق.


علاج مشاكل الجهاز الهضمي:

يُستخدم البابونج لعلاج عسر الهضم والتهاب المعدة والقولون العصبي، حيث يُساعد على تقليل الالتهابات وتشنجات المعدة، ويُحسّن من عملية الهضم.


التحكم في نسبة السكر

أظهرت بعض الدراسات أن البابونج قد يُساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
 

تعزيز صحة القلب

 يُساعد البابونج على خفض ضغط الدم والكوليسترول مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
 

البابونج
البابونج

 

تقوية المناعة

 يُعدّ البابونج غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.


تخفيف آلام الدورة الشهرية:

 يُساعد البابونج على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتشنجات الرحم.


تخفيف التوتر والقلق

يُساعد البابونج على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق، مما يُحسّن من الصحة النفسية.


الآثار الجانبية للبابونج:

يُعدّ البابونج آمنًا بشكل عام لمعظم الأشخاص، لكن قد يُسبب بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص، مثل:

الحساسية: قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البابونج، مما قد يُسبب أعراضًا مثل الحكة والتورم.
التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل البابونج مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم.
النوم: قد يُسبب البابونج النعاس لدى بعض الأشخاص، لذا يجب تجنب استخدامه قبل القيادة أو تشغيل الآلات.

البابونج التحكم في نسبة السكر التهاب المعدة الجهاز الهضمي التوتر والقلق الدورة الشهرية علاج عسر الهضم علاج مشاكل الجهاز الهضمي فوائد البابونج الصحية فوائد البابونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

موضوعات متعلقة

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

أسهل حلويات لرمضان .. طريقة عمل الكريم كراميل

تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

لتجديد سفرة رمضان.. طريقة عمل فتة شاورما الفراخ

بتدوخ كتير في الحر.. إليك الحل

ترشيحاتنا

صرفت وماخدتش جنيه.. أمير مرتضي منصور يكشف عن تفاصيل صادمة عن نادي الزمالك

2006.. نجل فؤاد المهندس يكشف مصادفة غريبة فى شقته المحترقة

مالكها سقط من البلكونة.. قرار بشأن الفنان إحسان الترك في مشاجرة الهرم

سوبر هاتريك نجم الأهلي السابق.. عجمان يفوز على اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي

أخبار الفن| مشهد مؤثر للراحل طارق عبد العزيز في بقينا اتنين.. تفاصيل صفع صفاء أبو السعود

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ مرافق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ