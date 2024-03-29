مسلسل حق عرب الحلقة 19| صدمة دينا فؤاد في أحمد العوضي بسبب وفاء عامر

ما زال مسلسل "حق عرب" بطولة النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، يحقق عناصر المتعة للمشاهدين؛ من خلال التشويق والإثارة التى تشهدها الحلقات.

وشهدت أحداث الحلقة 19 من المسلسل أحداثا مشوقة، إذ أبلغ "رباح أبو الدهب" يجسده وليد فواز، "حنان الغرباوى" تجسدها بحرفية دينا فؤاد، بأن عرب السويركي يجسده أحمد العوضي، يقيم علاقة غير شرعية مع صباح الجياش “تجسدها وفاء عامر”.

وذهبت حنان على الفور إلى منزل عرب السويركي؛ لتجد المعلم عبدربه يجسده رياض الخولى فى مشاجرة مع عرب بسبب تواجد زوجته صباح الجياش في منزله، وظهرت الصدمة على وجه حنان التي نهرت عرب وتركته مسرعة.

وفى مشهد مؤثر ذهب عرب السويركي إلى منزل حنان الغرباوي وطلب مقابلتها وخرجت من غرفتها وحدثت مشاجرة عنيفة بينهما، وحاول عرب أن يبرأ نفسه من علاقته مع صباح الجياش، لكن حنان انهارت وصرخت فى وجهه وطردته من المنزل.

وبرعت دينا فؤاد فى تقديم هذا المشهد بحرفية عالية/ خصوصا فى مشاهد الضعف والانفعال أمام عرب.

وتضمنت الحلقة ذهاب المعلم عبدربه، الى منزل عرب ليجد زوجته عنده، واتهمهما بخيانته وقام بضرب زوجته التي حاولت أنّ توضح له الصورة وأنه لا يوجد شيء بينها وبين عرب السويركي، وعلى الرغم من قسم «عرب» على المصحف الشريف، إلا أنّ المعلم رفض تصديقه، لتظهر نظرات الذهول على «عرب» لعدم قدرته على إثبات براءته.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.