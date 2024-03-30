قيمتها مليون جنيه.. التحقيق مع متهم بحيازة 10 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيقات مع المتهم بترويج الأقراص المخدرة، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز بنها بحوزته 10 آلاف قرص مخدر تقدر قيمتهم المالية بحوالي مليون جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات سرية للأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع. تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية حيث تبين قيام عنصر إجرامى بدائرة مركز بنها بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار «تامول» المخدر بقيمة مليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.