وفاء عامر: شخصيتي في مسلسل «حق عرب» مركبة.. فيديو

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن أدوارها في السباق الرمضاني، وفي مسلسل “حق عرب” مع كوكبة من النجوم.

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": “شخصيتي في مسلسل حق عرب مركبة، وأسعى لمذاكرة الشخصية جيدًا حتى تصل للمشاهد بأفضل صورة”.

وأكدت أن هناك إبداعات للمخرج والمؤلف والممثل أيضًا، متابعة: “هناك مخرجون يحافظون على إبداع الممثل”.

وعن طاقم العمل، أوضحت أن هناك كيمياء وتواصلت في التعامل مع الفنان رياض الخولي.

وأكملت: "أستاذ رياض شخصية محترمة جدًا، وفخورة جدًا بالعمل معه، ويوجد انسجام بيني وبين أحمد العوضي دون افتعال".