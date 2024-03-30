عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بعمل أفلام للمشاهدين.. هادي الباجوري: الجمهور عايز يتعالج وأنا حر

أكد المخرج هادي الباجوري، أنه لم يشارك في أي أعمال في فترة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بعد تخطي الوباء شارك في 3 أعمال فنية مميزة، وكانوا عبارة عن فيلم ومسلسل.

وأوضح "الباجوري"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه صريح مع نفسه قبل أن يكون صريح مع الجمهور، منوها بأنه لم يشارك في العديد من الأعمال لأنه كان يحتاج الكثير من الفلوس، متابعًا: "لو عملت عمل مش مبسوط منه بلوم نفس كتير أوي وبقعد في البيت أقعد أحاسب نفسي".

وأوضح أن يتقبل النقد من قبل أي ناقد فني ولكي يعيد ترتيب نفسه والعمل، مشددًا على أن الجمهور لا يجب أن يقيم عمل فني والجمهور محتاج يتعالج ولا يريد أن يغير نفسه من أجل الجمهور، متابعًا: "مش لازم يحط نفسه في حاجة شخصية للفنان.. أنا حر ومش بعمل الأفلام للجماهير بعمله للمنتج والناقد".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/PYHs8PuyVwE414Jk/?mibextid=ox5AEW

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم المخرج هادى الباجورى برنامج حبر سري هادي الباجوري توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

حلقة نارية .. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: مال المرأة مملوك لها وعلى الزوج الإنفاق عليها

شراكة أمريكية في الإبادة.. حماس تعلق على عزم بايدن إرسال إسلحة لإسرائيل

أحمد عمر هاشم: الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة صحيحة

حياة كريمة تكافئ سيدة تجمع الملابس وتساعد بها غير القادرين

7 مرشحين| كواليس بحث ليفربول عن خليفة كلوب

أحمد عمر هاشم: تفسير الشعراوي للقرآن جذب انتباه العالم .. وهذا هو السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية بالرمان| بأسهل الخطوات

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ