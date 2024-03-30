طريقة عمل الغريبة زي المحلات

تعد الغريبة من أشهر الأكلات المقدمة في احتفالات عيد الفطر المبارك بمصر والبلاد العربية وأسهلها في التحضير حيث أن مكوناتها بسيطة جيدا.

ونعرض لكم طريقة عمل الغريبة وذلك وفقا لوصفة الشيف بسمة السباعي.



مكونات الغريبة

1/2 كيلو سمن بلدي

1/4 كيلو سكر ناعم بودرة

900 جم دقيق

رشة ملح



طريقة عمل الغريبة

يخلط بالمضرب السمن والسكر جيدا حتى يصير خليط كريمي أبيض، ثم يضاف الدقيق.

تخلط جميع المقادير جيدا ثم تترك بالثلاجة نصف ساعة ثم تخرج وتعجن مرة أخرى وتكور وتزين بالحبات الفستق او الصنوبر أو السوداني.

وتوضع بالفرن على درجة حرارة 160، لمدة 8 دقائق فقط؛ لكي يكن لون الغريبة ابيض ولا تحترق.