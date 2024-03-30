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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

الغريبة
الغريبة

تعد الغريبة من أشهر الأكلات المقدمة في احتفالات عيد الفطر المبارك بمصر والبلاد العربية وأسهلها في التحضير حيث أن مكوناتها بسيطة جيدا.

ونعرض لكم طريقة عمل الغريبة وذلك وفقا لوصفة الشيف بسمة السباعي.

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 مكونات الغريبة

1/2 كيلو سمن بلدي 
1/4 كيلو سكر ناعم بودرة 
900 جم دقيق
رشة ملح 


طريقة عمل الغريبة 
يخلط بالمضرب  السمن والسكر  جيدا حتى يصير خليط كريمي أبيض، ثم يضاف الدقيق.

تخلط جميع المقادير جيدا  ثم تترك بالثلاجة نصف ساعة ثم تخرج وتعجن مرة أخرى وتكور وتزين بالحبات الفستق او الصنوبر أو السوداني.

وتوضع بالفرن على درجة حرارة 160، لمدة  8 دقائق فقط؛ لكي يكن لون الغريبة ابيض ولا تحترق.

الغريبة احتفالات عيد الفطر البلاد العربية أشهر الأكلات طريقة عمل الغريبة

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طريقة عمل الغريبة زي المحلات

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