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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار هدى المفتي .. أبرز لقطات رامز جاب من الآخر الحلقة 20

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.

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عيب.. فشل مقلب الكالون في السيفون لأول مرة ورامز جلال يتدخل

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"سيب إيديها ياقليل الأدب".. رامز جلال يسخر من تعامل مالك مع هدى المفتي

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات واللقطات: 

"لابسة بنطلون سبعيناتي جلد البغبغان".. رامز جلال يسخر من ملابس هدى المفتي
سخر الفنان رامز جلال، من الفنانة هدى المفتي، فور وصولها، قائلا: "بنطلون سبعيناتي غريب مريب.. إيه بنطلون جلد البغبغان".


وراك مصيبة.. هدى المفتي تفاجئ رامز جلال قبل بدء المقلب| فيديو
استقبل الفنان رامز جلال، الفنانة هدى المفتي، فور وصولها البرنامج ليفاجئها بخروجه من الشجرة، لتعبر "المفتي"، عن قلقها من رامز جلال، قبل بدء المقلب قائلة،: "مش هتتحرك من جنبي.. انت مالك طيب ليه المرة ديه أكيد وراك مصيبة".

 

مناخيرهم الاتنين .. رامز جلال يسخر من هدى المفتي وأحمد مالك| فيديو
سخر الفنان رامز جلال، من الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، قائلا: "معانا ضيفين مختلفين.. الاتنين مناخيرهم في السما مش عارف ليه بيتعملوا مع كل الناس كده".


"سيب إيديها ياقليل الأدب".. رامز جلال يسخر من تعامل مالك مع هدى المفتي
سخر الفنان رامز جلال، اهتمام الفنان أحمد مالك، بالفنانة هدى المفتي، عندما حاول الاطمئنان عليها وتفحص يدها خوفا من تعرضها للإصابة، قائلا: "سيب إيديها ياقليل الأدب".


هدى المفتي تنهار وتسقط على الأرض في رامز جاب من الآخر.. فيديو
انهارت الفنانة هدى المفتي وسقطت على الأرض في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب كلب رامز.


تعليق غير متوقع من أحمد مالك عن غيرته من أحمد داش.. فيديو
كشف الفنان أحمد مالك، حقيقة غيرته من الفنان أحمد داش، قائلا: "أنا مبسوط لأحمد داش على اللي وصل له".


أحمد مالك: ممكن أعمل صعيدي تاني .. وتعليق ناري من رامز جلال | فيديو
علق الفنان أحمد مالك، على إمكانية تجسيد دور صعيدي مرة أخرى، قائلا: "ممكن أعمل صعيدي تاني بعد نسل الأغراب"، ليرد الفنان رامز جلال قائلا: "دي تبقى كارثة سودة".


رامز جاب من الآخر| هدى المفتي تغرق في الطرنش وأحمد مالك ينقذها.. فيديو
سقط الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي في المياه "الطرنش"، وظلت الفنانة هدى المفتي، تقاوم الغرق حتى تدخل الفنان أحمد مالك، وأنقذها وأخرجها من المياه.

 


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.


وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.




 

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