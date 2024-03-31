ضبط مخبز لتجميعه 340 بطاقة تموينية في حملة تفتيشية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبدالعال، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز المحمودية تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و 5 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف ،كما تم تحرير محضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وآخر لعدم نظافة ادوات العجين.

و بمركزى رشيد وإيتاى البارود تم ضبط مخبز لتجميعه 340 بطاقة تموينية و 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية و كفر الدوار من ضبط 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت وحوش عيسى تم ضبط مخبزين تصرفا فى 16شيكارة دقيق بلدى مدعم و 4 لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 5مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.