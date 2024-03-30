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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقدنا رجلا أكاديميا متميزا.. رئيس جامعة دمنهور ينعي شقيق وزير التعليم العالي

رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور

نعى الدكتور إلهامي ترابيس  رئيس جامعة دمنهور، وأسرة الجامعة ببالغ الحزن والأسى  الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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من جانبه أعرب  الدكتور إلهامي، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، موجها خالص العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله.

أكد إلهامي ترابيس، أن المجتمع الأكاديمي فقد واحد من رجاله المتميزين، فالدكتور الراحل ذخرت حياته بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية، وظل معطاء للعلم طوال حياته.

البحيرة رئيس جامعة دمنهور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأستاذ الدكتور عاشور وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلم

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