مسلسل الراكون .. إنجي علاء تكشف علاقتها مع يوسف الشريف بعد طلاقهما

كشفت المؤلفة انجى علاء عن تعاونها مع الفنان يوسف الشريف فى مسلسل الراكون والذى من المقرر أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزًا للعرض فى رمضان 2025 وهو أول عمل يجمع بينهما بعد إعلان الطلاق.

وقالت إنجى علاء فى لقاء ببرنامج "عرب وود": "عملت مجهودًا كبيرًا في المسلسل بقالي سنتين كان بيتكتب أخد وقته أوي في الكتابة والتحضير، إحنا بنحضر معايا المخرج ماندو العدل وسعيدة بالشغل معاه ويوسف الشريف عامل فيه مجهود كبير ووصلنا إنه إن شاء الله رمضان اللي جاي".

وأضافت إنجى علاء : إحنا اشتغلنا أكتر من 12 عمل مع بعض في عشرة شغل كبيرة وطويلة جدا ملهاش أي علاقة بالحاجات الشخصية إحنا متعودين على الشغل مع بعض جدا دا شيء طبيعي مفيش أي مشاكل والعلاقة الشخصية بيننا كويسة جدًا".

وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء انفصالها بشكل رسمي عن زوجها يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا ، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".