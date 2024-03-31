التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا سيتم تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية يوم 2 ابريل .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم انارة جميع المنشآت التعليمية من مبنى ديوات عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس باللون الآزرق يوم 2 ابريل .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي يوافق 2 ابريل من كل عام

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها المشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تصوير المنشآت التعليمية المصاءة باللون الأزرق يوم 2 ابريل تنفيذا لتلك التعليمات ، وارسال الصور إلى وزارة التربية والتعليم

وكانت قد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008